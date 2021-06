La fête de la musique 2021 aura bien lieu !

L’Office culturel départemental en partenariat avec les communes de Mamoudzou, Pamandzi et Bandraboua invitent les artistes amateurs et professionnels à participer à la fête de la musique du 21 juin 2021 de 17h à 20h. Trois scènes sont proposées : au parking de la salle de cinéma Alpa Joe à Mamoudzou, à la place des Congrès à Pamandzi et au foyer des jeunes de Bandraboua.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 17 juin 2021.

Pour cause de pandémie vous pouvez suivre le concert en direct et en live sur les réseaux sociaux et sur les pages Facebook du conseil départemental, de l’office culturel du CD, de Mayotte la 1ère, ville de Bandraboua, mairie de Pamandzi, ville de Mamoudzou, délégation de Mayotte et Paris et Délégation de Mayotte à La Réunion.