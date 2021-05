« RENFORCEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC PHOTOVOLTAIQUE SUR LE TERRITOIRE URBANISE DE LA COMMUNE DE CHICONI »

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique d’aménagement et de développement durable de son territoire la Commune

de Chiconi par la délibération du conseil municipal n°54 du 24 novembre 2020 a investit le programme opérationnel FEDERFSE

MAYOTTE 2014-2020 notamment sur L’AXE 4 “ ACCROÎTRE LA PART DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE POUR UNE PLUS GRANDE INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’ÎLE ET INCITER A UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DIFFÉRENTE DANS LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS” avec comme OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4.3 :

Réduire la consommation énergétique des bâtiments publics.

Cet engagement communal, départemental et européen pour le développement durable se concrétise par un déploiement

massif d’une première vague de 348 lampadaires solaires autonomes de type Smartlight 6.2 (314) – 8.2 (34) en 2021 afin de

continuer à réduire la part de la consommation d’énergie fossile et de surcroît la facture d’électricité représentant une part non

négligeable en section de dépenses de fonctionnement.

Le projet est co-financé par le, la :

– FEADER/FSE : 787 288.16 euros soit 65.00%

– DEPARTEMENT : 181 681.88 euros soit 15.00%

– COMMUNE : 242 242.51 euros soit 20.00%

Le marché de fourniture d’un montant de 1 211 212.56 euros a été attribué à l’Union des Groupements d’Achats Publics.