Le Conseil départemental de Mayotte présentera du 5 au 12 juin 2021 l’exposition, « Tschiéga, séga, musiques et danses de l’océan Indien », une action de valorisation du patrimoine musical menée par la Phonothèque historique de l’océan Indien (PHOI) et porté à Mayotte par la direction des archives départementales et de la documentation scientifique.

La PHOI est un projet culturel porté par le pôle régional des musiques actuelles (PRMA) de La Réunion. Elle est montée dans le cadre des fonds européens et a pour objectif de valoriser le patrimoine musical de l’océan Indien. Le Conseil départemental de Mayotte a pris une délibération en 2019 autorisant les Archives départementales à intégrer la PHOI. Six autres structures, une par île partenaire, collaborent à ce projet : le CRAAM à Madagascar, le CNDRS aux Comores, la commission des arts et de la culture à Rodrigues, le Conservatoire national de musique François Mitterrand à Maurice, le DCMA à Zanzibar et le département de la culture aux Seychelles.

A l’ère du numérique et de la « patrimonialisation » des diverses formes d’expressions chantées, dansées ou instrumentales, la PHOI se veut être une plateforme archivistique numérique et un outil de valorisation collaborative du patrimoine musical de la zone, en offrant le collectage et le recollement d’un maximum de documents et de connaissances sur l’histoire de la musique traditionnelle, à travers un contenu multimédia, à la fois scientifique et pédagogique.

Le site, www.phoi.io, sera accessible à partir du 21 juin 2021. Il reflète la dimension internationale du projet en étant proposé en quatre langues : Français, Anglais, Shibushi et Malgache. Il est divisé en deux parties distinctes : Sur la partie “visite”, il sera possible de consulter articles, expositions, podcasts et playlists, ainsi que d’accéder aux informations concernant le cadre légal de la PHOI. La partie “archive” permettra aux particuliers de contribuer à la plateforme et aux utilisateurs de rechercher des items précis.

L’exposition à laquelle les Mahorais sont conviés est consacrée aux différentes formes de séga, une expression et pratique musicale que l’on retrouve dans les Mascareignes, à Madagascar et aux Seychelles. En plus de l’exposition, la PHOI a édité un livret de partitions ou chaque territoire est représenté par deux titres. Pour ce qui concerne Mayotte où l’écriture de la musique n’est pas une tradition, ce travail a été l’occasion de transcrire deux titres de notre patrimoine musical : un titre du groupe Alpa Joe et un autre du groupe Rapace.

L’exposition sera visible du samedi 5 juin au samedi 12 juin aux horaires d’ouverture du Comité départemental du tourisme (de 8h à 17h en semaine et de 9h à 15h le samedi).

Par la suite, les structures intéressées pourront se rapprocher des Archives départementales de Mayotte pour emprunter l’exposition.