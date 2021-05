Vaccin : délai pour voyager, QR Code et affluence dans les centres… les explications de Dominique Voynet

L’annonce du ministère des outre-mer soumettant le voyage à la vaccination complète, depuis et vers Mayotte et La Réunion en raison de la présence du variant sud-africain, doublée d’une septaine et de deux tests PCR a provoqué sur les deux départements des réactions d’indignation. Un délai obligatoire de deux semaines entre la dernière dose et le vol serait également appliqué. Pouvez-vous faire le point ?

Dominique Voynet : Cette dernière annonce est le fruit de discussions préliminaires entre le ministère de l’Intérieur et le ministère des outre-mer, à ma connaissance, elle n’est pas encore consolidée. Elle est basée sur le présence de nouveaux variants* à La Réunion. Ils ont décidé de maintenir le niveau de vigilance. Mais on peut s’interroger sur ce qu’est une couverture vaccinale complète, car l’immunité est déjà très bonne après la première vaccination. La décision définitive devrait être prise dans les jours qui viennent.

A la suite de ces annonces, nous avons eu des échos de candidats à la vaccination assurant avoir eu le Covid pour n’avoir qu’une dose et ainsi sécuriser leur voyage deux semaines après. Il ne leur est pas demandé la preuve de leur positivité ?

Dominique Voynet : « C’est un phénomène nouveau. Pendant la phase épidémique, nous demandions aux personnes ayant eu le Covid de le signaler pour ne pas gaspiller les doses. Là, c’est l’inverse. Nous n’avons pas les moyens de pratiquer des tests sérologiques pour déterminer s’ils ont été ou pas infectés, mais désormais, nous avons la possibilité de retrouver les antécédents avec l’arrivée des QR Codes ce jour. S’il y a eu des mensonges, ils seront détectés.

Il est donc possible désormais pour ceux qui ont été vaccinés de recevoir leur QR Code et de le rentrer sur l’application « TousAntiCovid » pour un accès facilité sur les sites concernés et à l’embarquement ?

Dominique Voynet : Oui, le site le délivrant est accessible en passant par le portail ameli.fr, il est désormais opérationnel. Il délivre l’attestation de vaccination avec le QR Code. Il faut ensuite le saisir sur l’appareil photo du téléphone qui le basculera vers le site « TousAntiCovid ».

Quelle déclinaison aura à Mayotte ce pass sanitaire** déjà expérimenté par plusieurs compagnies sur des dessertes ultramarines sur le PCR ? Sa mise en place se traduira-t-elle par la levée des motifs impérieux ?

Dominique Voynet : « Pour l’instant, le ministère a maintenu les motifs impérieux même sur les destinations où le pass sanitaire était déjà effectif. Mais rien n’est figé, la réflexion a été menée au niveau européen. Ici, le pass sanitaire va intéresser les candidats au voyage dans la région, notamment vers Dubaï. »

C’est l’affluence dans les centres de vaccination, où il faut jouer des coudes, on d’ailleurs frôlé en Petite Terre l’ambiance d’un marché de Brive-la-Gaillarde versus Brassens. Y a-t-il un risque de rupture ?

Dominique Voynet : « Nous avions demandé au départ beaucoup de vaccins et du renfort en personnel, et on a ramé pour trouver des candidats à la vaccination. Là, l’affluence se produit au moment où nous n’obtenons que la moitié du quota de médecins demandés en vertu du peu d’activité jusqu’alors. Nous avons sollicité le préfet pour mobiliser le Service Départemental d’Incendie et de Secours… qui avait été mis sur le pont il y a un mois pour rien ! Nous avons également demandé la protection civile en plus de la réserve sanitaire. Car cela peut poser des problèmes de sécurité, certaines personnes n’étant pas raisonnables. Nous allons bénéficier de la médiation citoyenne, et éventuellement, des polices municipale et nationale.

Pour faire face à cette affluence, nous n’avons pas assez de logistique en terme de transport sécurisé des doses pour ouvrir davantage de centres de vaccination. Donc, avec du personnel supplémentaire, je vais ouvrir des lignes de vaccination supplémentaires au sein des mêmes centres. Mais cela suppose toute une réorganisation, notamment sur les formalités administratives à l’entrée. Nous étendrons les plages d’ouverture jusqu’à 16h. Mais on sait qu’après les départs en vacances, cela va se tasser.

Un petit point épidémique. Avec des taux d’incidence de 22 et de positivité de 2,5%, les indicateurs sont rassurants à Mayotte…



Dominique Voynet : Oui et non. Nous constatons un petit frémissement sur le taux d’incidence et sur la positivité. Est-ce la conséquence de la fin du Ramadan ou du début de campagne électorale ? Nous ne le savons pas encore, donc j’appelle à la prudence et à conserver les gestes barrière.

Propos recueillis par Anne Perzo-Lafond

* Baptisé B1 622, le variant endémique de La Réunion a été identifié par l’équipe du docteur Patrick Mavingui

** A partir du 9 juin en métropole, le pass sanitaire centralisera plusieurs documents relatifs au Covid-19 : la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique, le certificat de rétablissement post contagion au Covid, le certificat de vaccination. Il est testé sur des dessertes aériennes vers plusieurs outre-mer