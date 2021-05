Tony Mohamed et Anne-Sophie Miel faits Chevaliers de l’ordre national du mérite

L’une représente le pétrolier de l’île, l’autre une des associations majeures du territoire qu’il a fondée. Ils étaient tous les deux à la Case Rocher ce mercredi où étaient soulignés « leur engagement et leur action au service de l’intérêt général ».

C’est en sa qualité de PDG de la société Total Mayotte qu’Anne-Sophie Miel a reçu cette distinction, pour avoir « œuvré à garantir l’approvisionnement de l’île en carburant et en pétrole lampant » pendant la crise Covid, rapporte la préfecture. Après un moment de flottement, le timing avait été trouvé pour satisfaire les longues files de consommateurs qui étalaient leurs bidons multicolores lors des premières semaines du confinement en mars 2020.

Tony Mohamed a créé son association « Espoir et réussite » en 2014 pour pacifier le quartier de Doujani, alors que la police n’y pénétrait plus. L’association offre 6 branches qui essaient de couvrir peu à peu l’ensemble des besoins sociaux : l’Insertion, l’Ecole des parents, le Soutien scolaire, l’Ecole du civisme, les Chantiers d’insertion, et le dernier né, le Comité de prévention et de médiations. Ils sont des centaines à être passés par son école des parents, et pour inciter les jeunes à la réussite éducative, il organise chaque année la « Journée des Lauréats et des Petits Génies ». Il a relayé pendant la crise Covid les messages de prévention et a distribué de l’eau potable et des bons alimentaires au bénéfice des familles en difficulté.

Le préfet Jean-François Colombet les a félicité « pour leurs services rendus à la collectivité ».