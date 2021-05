Un projet de loi de défense avec Maurice bénéfique à Mayotte

Le conseil des ministres de ce mercredi 26 mai a notamment examiné et approuvé un accord formalisant la coopération entre la France et l’île Maurice en matière de défense, visant par ricochet la sécurité maritime dans notre zone.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a présenté un projet de loi ce mercredi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces.

Cet accord, signé le 12 mars 2018 à Port-Louis, vise à formaliser le développement de la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et à définir les principes de mise en œuvre de cette coopération. Il organise en particulier le statut des membres du personnel relevant de la partie d’envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la partie d’accueil.

« Sa signature permettra le renforcement de la relation bilatérale entre la France et Maurice, en particulier avec le Département de Mayotte et la région et le département de La Réunion, confrontés à des défis communs dans l’océan Indien, tels que la sécurité maritime et la transition écologique », indique le compte rendu du conseil des ministres.