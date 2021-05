Mayotte reste la région la plus dynamique en créations d’entreprises avec +33% en 2020

« En 2020, malgré la crise sanitaire, le nombre de créations d’entreprises* augmente encore à Mayotte », nous dit le dernier bulletin de l’INSEE. On trouve moins d’entreprises individuelles au profit de celles sous format sociétaire, plus structurées. Le statut de micro-entrepreneur fraichement appliqué a boosté la tendance.

Ce sont 1.353 entreprises qui ont été créées en 2020, soit 33 % de plus que le précédent point haut de 2019. « Tout comme en 2019, Mayotte est en 2020 la région française la plus dynamique en termes de créations d’entreprises. En comparaison, à La Réunion, le nombre de créations augmente de 19 %, également un niveau record, alors qu’en métropole et dans les autres départements d’outre-mer, les créations sont nettement moins dynamiques : elles sont relativement stables en Guyane et aux Antilles et augmentent de 4 % au niveau national.

Du fait de ce fort dynamisme des créations d’entreprises, le taux de création d’entreprises (le nombre de création rapporté au stock d’entreprises au 1er janvier de la même année) mahorais augmente encore pour atteindre 10,8 % en 2020. Il dépasse désormais celui de la Guyane (9,8 %), de la Guadeloupe (8,9 %) et de la Martinique (8 %). Il se rapproche de celui de La Réunion (11,6 %), mais reste nettement inférieur à la moyenne nationale (14 %).

Phénomène nouveau, le nombre d’entreprises individuelles qui n’avaient pas d’autre salarié que leur créateur, est en diminution de 8% par rapport à l’année précédente.

Les femmes deviennent légèrement minoritaires

Réclamé de longue date, le statut de micro-entrepreneur mis en place en mai 2020 a eu le succès escompté, puisque 256 entreprises sont nées sous ce statut en huit mois, soit 27% de l’ensemble des créations, contre 65% au niveau national. Le nombre de créations sous forme sociétaire (SA, SARL, SAS, etc.) augmente de nouveau fortement en 2020, +53%. Elles représentent 29% des créations d’entreprises, plus qu’au niveau national, 26%. Au moment de leur création comme au niveau national, seules 2,4% des nouvelles entreprises mahoraises emploient des salariés en 2020. C’est deux fois moins qu’en 2019.

C’est dans l’industrie et les services que la hausse est la plus importante. Un tiers des nouvelles entreprises de services relèvent du régime de micro-entrepreneur, notamment dans les services aux particuliers. Par contre, elles sont toujours le plus nombreuses dans le commerce et la réparation, notamment automobile.

Jusqu’à présent, les nouvelles activités étaient impulsées majoritairement par les femmes, notamment sur les entreprises individuelles. Leur diminution va de pair avec celle du nombre de femmes créateurs d’entreprises, 46%, toutefois supérieur au national (39%). Elles créent dans les domaines de la santé humaine et de l’action sociale, le commerce et les services aux particuliers.

Les hommes sont majoritaires dans les secteurs de la construction (92 %) et les activités de services administratifs et de soutien (84 %). Les créateurs d’entreprises individuelles sont en moyenne plus âgés à Mayotte qu’au niveau national, mais l’âge moyen tend à diminuer. Ainsi, les créateurs d’entreprises de moins de 30 ans sont plus nombreux en 2020 (24 %) qu’en 2019 (20 %). La part de moins de 30 ans culmine à 36 % parmi les micro-entrepreneurs.

A.P-L.

*Il n’y a création d’une entreprise que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production