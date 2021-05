La rocade aux piétons une fois par mois à Chiconi avec les « Dimanches de la baie »

La commune de Chiconi et la MJCSC en partenariat avec la 3 CO et différentes associations de la commune lance la première édition des « Dimanches de la baie ».

Tous les derniers dimanches du mois, la rocade Bamana sera piétonne « pour laisser place à des activités sportives, culturelles et familiales », indiquent la commune et l’interco. L’évènement vise à promouvoir et animer « ce magnifique patrimoine » à travers des animations diverses et pour tous. « Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir pour cette première édition ce dimanche 30 mai 2021 à 13h à 18h. »

Plusieurs associations prendront part à l’évènement pour proposer des activités selon leur sensibilité. Des points de restauration sont prévus et seront tenus par des professionnels de la commune. Chaque dimanche sera thématisé en concertation avec les participants, cette première sera consacrée à la sensibilisation et la prévention à la sécurité routière, à destination des jeunes cyclistes.