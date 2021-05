Action « Jetons le cancer » du Rotary ce samedi

Depuis 2015 le ROTARY innove avec l’action Jeton Cancer pour« Donner les j’tons au cancer ».

Bien que ce soit la première cause de mortalité en France (148 000 personnes chaque année) il n’existe pas en France de journée d’action nationale de collecte pour le Cancer.

Depuis février 2015, le Rotary et son Fonds de Dotation Jetons Cancer innovent avec une action simple : des bénévoles réalisent, un jour par an, une collecte à l’entrée des grands magasins en donnant un jeton de caddie contre un euro. « L’action s’appuie sur l’effet de masse avec la fréquentation du samedi, la simplicité du geste, et la notion de l’échange conforme aux valeurs rotariennes », indique l’organisation.

A Mayotte, le Rotary Club Mamoudzou Hippocampe organise samedi prochain, le 29 mai de 9h à 17h, une levée de fonds à l’entrée des centres commerciaux Baobab et Jumbo Score.

« L’action Jetons le Cancer est réalisée en simultané avec plusieurs rotary clubs de plusieurs districts France Métropolitaine et OutreMer. Nous échangerons 1 jeton imprimé du logo du Rotary et de celui de Jetons le Cancer contre 1 € ou plus », informe le Rotary Club Mamoudzou Hippocampe.