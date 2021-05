90 jeunes en formation d’assistant de vie aux familles a Somahazi

Somahazi lance officiellement sa campagne de recrutement pour deux dispositifs de formation d’Assistant(e) de vie aux familles ADVF.

Pour cette session, Somahazi met l’accent sur le médico-social et ouvre 2 sessions de 15 élèves pour des formations POEC Pré Qualifiante ADVF suivies de contrats d’Apprentissage chez DAGONI-Services avec passage du Titre Professionnel ADVF et 4 sessions de 15 élèves grâce au Dispositif d’aide individuelle vers l’emploi, en partenariat avec le département qui déboucheront obligatoirement vers des embauches en CDI ou CDD (au moins 6 mois)

Ce sont donc 90 jeunes du département qui vont pouvoir accéder à une formation et une insertion en emploi dans le médico-social en partenariat avec AKTO, Pôle Emploi et le département.

Pour ce faire, une grande campagne de recrutement échelonné sur deux semaines entières est lancée à partir du jeudi 27 Mai.

Une inscription est nécessaire pour choisir le jour de leur venue en appelant au 0639 27 40 12 ou via la page Facebook Somahazi.

Somahazi est organisme de formation devenu Centre de Formation d’Apprentis (CFA) en Mai 2020. Fort d’une expérience de plus de 300 jeunes passés sur les bancs de son campus, avec une mise à l’emploi de plus de 80%. La structure ambitionne de « devenir le référent de l’apprentissage sur le territoire » et multiplie en cela les rencontres avec les chefs d’entreprises et responsables des ressources humaines dans un objectif d’information et d’identification de leurs besoins.