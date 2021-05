Un Collectif des citoyens réclame l’implication des élus dans la future compagnie aérienne locale

L’initiative de diversifier l’offre de desserte de Mayotte revient au Conseil départemental qui avait sollicité Julien Novou en 2018 lorsque les ailes des avions de Corsair avaient tourné le dos à Mayotte. Travaillant dans l’aérien comme son frère Régis, il réfléchit à une alternative pour Mayotte, avec l’idée de faire venir une compagnie tout d’abord, puis d’en créer une ex nihilo ensuite. Les deux frères se lancent dans l’aventure en initiant Zena Airlines, en hommage à la chatouilleuse Zena M’dere. Avec des visées de dessertes régionale et nationale.

Difficile de se passer de l’appui de la Collectivité dans ce cas. A La Réunion, Air Austral est ainsi majoritairement détenue par le Conseil Régional. Ici, on paie le prix d’une Collectivité unique tronquée de ses missions régionales.

Pourtant sur le principe, c’est bien le conseil départemental qui a initié la demande. C’est pourquoi le Collectif de citoyens de Mayotte/loi 2018, a manifesté ce mardi matin lors de la dernière commission permanente du conseil départemental qui se tenait, travaux dans l’hémicycle obligent, à la mairie de Mamoudzou.

« Est-ce que le conseil départemental est prêt à s’engager sur ce projet d’envergure ?! Cela fait plus d’un an que la compagnie se monte et nous n’avons pas entendu nos élus. Les urnes vont bientôt parler », met en garde Safina Soula, porte-parole du mouvement. Elle évoque un écart de volonté politique avec l’île Bourbon, « Dès qu’on touche un peu à leur pré carré, ils partent en groupe à Paris pour faire du lobbying, et ici, personne ne le fait ! »

Il était question qu’un rapport concernant la compagnie soit à l’ordre du jour, à l’issue incertaine si on en croit la présence massive du Collectif dans le hall de la mairie, « on attend de pied ferme les élus pour savoir ce qui aura été décidé ».

A.P-L.