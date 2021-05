Survols touristiques de l’île dès le 1er juin avec Récif Hélicoptères

Les vols proposés vont de 15 minutes à une heure de vol en fonction des zones de l'île. Une expérience différente et complémentaire de celle des survols avec les ULM. Et Récif Hélicoptères propose même une navette de luxe en reliant Petite à Grande Terre

Récif Hélicoptères a reçu son Certificat de Transporteur aérien ce vendredi 21 mai 2021 des services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour démarrer ses activités commerciales de transport aérien. Ajouté à sa licence d’exploitation et ses certificats d’organisme de maintenance et de gestion de la navigabilité, la compagnie Récif Hélicoptères devient la 1ère compagnie d’hélicoptères mahoraise.

Une preuve que des investisseurs croient au potentiel touristique, ne serait ce qu’intérieur, de l’île.

Les premiers vols commerciaux sont prévus dès le 1er juin. La compagnie, basée sur le site de l’Aéroport de Mayotte, sur Petite-Terre, proposera ainsi quatre circuits touristiques pour découvrir ou redécouvrir les endroits mémorables de Mayotte :

– le Shipanga d’une durée de 15 minutes au tarif de 125€/personne,

– le Tsoholé d’une durée de 30 minutes au tarif de 249€/personne,

– le Kuba d’une durée de 40 minutes au tarif de 329€/personne,

– l’Hippocampe d’une durée de 50 minutes au tarif de 379€/personne.

Les réservations sont ouvertes par téléphone au 06 39 61 13 88, par email à l’adresse contact@recif-helicopteres.yt, via les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou dans les agences de voyage Issoufali. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la compagnie.

Les vols seront effectués avec un hélicoptère neuf de type Robinson R44, d’une capacité de 3 passagers et entièrement décoré aux couleurs de la compagnie et de Mayotte. L’appareil est équipé de sièges en cuir et de la climatisation.

Les options retenues du R44 lui permettront également de participer à des missions de surveillance côtière des frontières. La compagnie proposera par ailleurs un service de navette aérienne sur demande entre les îles de Petite-Terre et Grande-Terre ultérieurement.

Les dirigeants de la société ont été accompagnés par les services de l’Aviation Civile, la Préfecture de Mayotte ainsi que l’Aéroport de Mayotte.