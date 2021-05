ORGANISME ACHETEUR :

Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Contact : Monsieur, Le Maire, Saïd Omar OILI, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175.Fax +33 269600436.Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

RÉHABILITATION DU CIMETIÈRE DES BADAMIERS VILLE DE DZAOUDZI-LABATTOIR / RELANCE

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Village de Labattoir 97610 Dzaoudzi-Labattoir

Classification CPV : 45215400

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 17 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Terrassement / clôture Voir dans le CCTP. Informations complémentaires : Un même candidat pourra se voir attribuer un

nombre maximal de 2 lots pour l’ensemble de la consultation.

Lot n° 2 : Réseaux divers et éclairage Voir dans le CCTP

Lot n° 3 : Cheminement piéton et parking Voir dans le CCTP

Lot n° 4 : Ferronnerie Voir dans le CCTP

Lot n° 5 : Abris Voir dans le CCTP

Lot n° 6 : Voirie d’accès Voir dans le CCTP

Lot n° 7 : Caniveau Voir dans le CCTP

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas

d’interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l’importance du personnel d’encadrement.

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix 60%

2: Valeur Technique 40%

Date limite de réception des offres :

Jeudi 10 juin 2021 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Rue de l’Hôtel de Ville BP 93 , à l’attention de Monsieur le Maire Said

Omar OILI , 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269600436.

Demande de documents : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Rue de l’Hôtel de Ville BP 93. , 97610 Labattoir, FRANCE.

Avis de marché BOAMP n° : 21-68726 (envoyé le 21 mai 2021).