Graine d’écrivain, Pamandzi organise une Journée de sensibilisation à l’écriture

Ce samedi 22 mai 2021, la commune de Pamandzi et l’association Lire à Mayotte(ALIM) organisent une Journée de sensibilisation à l’écriture.

La journée aura lieu à la Bibliothèque Municipale de Pamandzi, de 9h00 à 13h00.

Au programme, des échanges divers sur : La place de l’écriture à Mayotte, l’engagement des écrivains et des acteurs du livre, la sensibilisation à l’écriture à tout âge.

Intervention du directeur de la bibliothèque de Pamandzi – La sensibilisation à l’écriture à Mayotte. Pourquoi est-ce important ?

Un temps de parole sera dédié à deux écrivains : Charifati Soumaila et Kader Mourtadhoi :

• Sur l’approche littéraire : Engagement de l’écrivain à Mayotte ? Quelles responsabilités ?

• Retour d’expériences par rapport à la formation « Devenir Écrivain » : La formation en écriture est-elle utile pour les personnes qui souhaitent écrire et publier des œuvres ?

• Introduction un jeu de poésie : Glossaire de Mot

10h45 : Présentation du livre de : Georges APEZOUMON

11h00 : Intervention de candidates du concours « Écrire au Féminin » et personne ayant bénéficié de la formation « Devenir Écrivain » : Qu’est-ce que la formation vous a apporté ? Le concours a-t-il boosté votre envie d’écrire ? Etc..