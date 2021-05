Concert d’Adam Smis au Pôle culturel de Chirongui le 28 mai

Ce vendredi 28 mai à 19h, le Pôle culturel de Chirongui accueillera l’auteur et compositeur marseillais Ahamada Smis avec son nouvel album « AIR ».

Depuis le mois de novembre 2020, le chanteur et multi-instrumentiste est en résidence artistique en milieu scolaire avec des collégiens de Sada et Bandrélé dans le cadre du projet « Ecriture de textes, poésies urbaines, musiques et chants trad », la restitution de leur création sera présentée en première partie du concert.

Ce projet est soutenu par le Rectorat et la DAC de Mayotte et en partenariat avec le Pôle Culturel de Chirongui.

Concert gratuit sur réservation téléphonique uniquement : 06 39 68 51 00 (dans la mesure des places disponibles en respect avec les mesures sanitaires imposées).

Ahamada Smis trio AIR (chanson francophone, musiques de l’océan Indien), c’est « L’air sans lequel la vie n’est pas possible, l’air qu’il faut maîtriser pour chanter, l’air qui fait la chanson. Avec ce nouvel album Ahamada Smis franchit une étape cruciale. Le slameur qui avait l’habitude de chantonner ses refrains, épouse ici les mélodies de bout en bout, mêle son cœur et son âme au souffle qui sort de ses poumons et habite sa voix.

Sur son disque précédent Afro Soul (2018) les sons et les musiques de l’archipel des Comores pétillaient dans les samples autour desquels Ahamada Smis avait construit ses morceaux. Avec Air il utilise des musiques de danses de son cher archipel ou celles des îles voisines pour écrire ses chansons.

Les danses ancrées, les mélodies ciselées et les textes raffinés, chantés par Ahamada Smis s’accompagnant du luth gaboussi ou de la harpe dzenzé, sont transcendés par une équipe de musiciens virtuoses et sensibles ».