4.708 élèves accueillis dans les établissements scolaires pendant les vacances

Grâce à la mobilisation de nombreux enseignants, personnels de vie scolaire, administratifs ou de directions, les vacances du mois de mai se sont conjuguées avec réussite scolaire pour de nombreux élèves.

Nous avons régulièrement rapportés ces dispositifs mis en place gratuitement par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Lors du dispositif « école ouverte », les établissements scolaires ouvrent leurs portes aux élèves pour des activités à la fois éducatives et ludiques lors de stages de plusieurs jours. Cela permet d’instaurer et d’améliorer les relations entre les jeunes et les adultes de l’établissement, de renforcer les apprentissages fondamentaux et de transmettre les valeurs de la République.

Du 3 au 16 mai 2021, dans 9 établissements (3 lycées et 6 collèges) de l’île, la mobilisation d’un nombre important d’enseignants volontaires a permis d’accueillir 2.500 élèves à travers 38 actions. Des moyens ont été attribués par le rectorat aux établissements afin que soient organisés des ateliers de tressage de feuilles de coco, randonnées, kayak, cuisine ou encore des groupes de préparation au Grand oral et aux épreuves écrites du baccalauréat.

Les « stages de la réussite » ont aussi rencontré un vif succès. Ils ont pour objectif de consolider les acquis en français et en mathématiques des élèves, d’accompagner celles et ceux qui peuvent être confrontés à des difficultés dans leurs apprentissages. Le dispositif s’adresse à tous les élèves, du CP à la Terminale afin d’aider les élèves à réussir leur scolarité, leurs examens de fin d’année mais également réduire les écarts entre les élèves.

2.208 élèves ont pu être accueillis dans 42 écoles et 5 établissements du 2nd degré avec la mobilisation de 270 enseignants volontaires.

Deux dispositifs mis en place massivement à Mayotte qui sont le reflet de la volonté du recteur Gilles Halbout de mettre en évidence « la réussite pédagogique et l’épanouissement des élèves. Je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes ayant participé à cette réussite. »