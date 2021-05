Suractivité aux urgences provoquée par les cas de bronchiolite

La bronchiolite est une maladie virale des petites bronches très contagieuse et qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans.

Les Urgences du CHM enregistrent depuis quelques jours une suractivité saisonnière liée à la bronchiolite. Les délais d’attente sont donc allongés, le CHM demande aux usagers leur compréhension: « La bronchiolite ne nécessite pas un passage aux Urgences systématique. Si votre enfant tousse et a de la fièvre une consultation chez un médecin généraliste est suffisante. Toutefois, si votre bébé a moins de 6 mois, qu’il a des difficultés respiratoires malgré le mouchage et qu’il ne boit pas au moins la moitié de ses biberons, consultez en urgence dans un des 5 centres de soins et d’accouchement du CHM. »

L’ensemble des équipes est mobilisé pour faire face à cette épidémie et invite les usagers à privilégier les consultations chez leur médecin traitant et de se rendre aux urgences qu’en cas de nécessité.

Le CHM rappelle que des consultations sont programmées dans l’ensemble des centres de soins et d’accouchement :

– Permanence des soins de Pamandzi

Consultations le lundi au vendredi de 14h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 60 81 03, de 7h30 à 16h

– Centre de consultations de Jacaranda

Consultations du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 62 45 41, de 7h à 15h

– Centre de soins et d’accouchement de Kahani

Consultations du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 62 40 78 de 9h à 13h

– Centre de soins et d’accouchement de M’Ramadoudou

Consultations du lundi au vendredi de 14h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 64 71 22 de 8h à 14h

– Centre de soins et d’accouchement de Dzoumogné

Consultations du lundi au vendredi 13h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 63 11 80 de 8h à 14h

« Nous invitons les usagers à respecter les gestes barrières et se munir, pour les adultes, de paracétamol et, pour les enfants de moins de 2 ans d’un thermomètre, de paracétamol et de sérum physiologique pour atténuer les premiers symptômes grippaux.

En cas de doute, vous pouvez appeler le SAMU Centre 15. »