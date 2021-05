Motifs impérieux : levées progressives en fonction des territoires, Mayotte soumise au vaccin

En parallèle des assouplissements des mesures sanitaires dans l’Hexagone, et sur la base d’une analyse de la situation épidémiologique et de l’avancée de la vaccination sur chaque territoire ultramarin, le gouvernement a décidé, après concertation, d’alléger le dispositif des motifs impérieux justifiant les déplacements ainsi que les mesures de quarantaine qui s’imposent aux voyageurs souhaitant se déplacer entre les Outre-mer et l’Hexagone.

Le ministère des outre-mer précise que le calendrier de la levée des motifs impérieux est indicatif : « il s’adaptera à la situation et à la dynamique épidémique sur chaque territoire. La couverture vaccinale dans les différents territoires concernés est également un critère clé pour tenir ou retarder ce calendrier ».

Entre La Réunion et Mayotte et l’Hexagone : levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) dans les deux sens à partir du 9 juin. Néanmoins, la diffusion dans ces deux territoires d’un variant dit « sud-africain » préoccupant, peu présent dans l’Hexagone, nécessite des mesures d’isolement renforcées par rapport aux Antilles, dans les deux sens : un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ continuera à être exigé. Les voyageurs en provenance et à destination de ces territoires s’engageront également à un auto-isolement de 7 jours à l’issue duquel ils devront être testés négatifs, qu’ils soient vaccinés ou non.

Un point sur la vaccination est fait sur l’ensemble des Outre-mer.

Au 18 mai 2021, à La Réunion :

Taux d’incidence : 123 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 20 %, 2nde injection = 9 %

Au 18 mai 2021, à Mayotte :

Taux d’incidence : 13 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 14 %, 2nde injection = 7 %

Au 18 mai 2021, en Guadeloupe :

Taux d’incidence : 126 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 20 %, 2nde injection = 7 %

Au 18 mai 2021, en Martinique :

Taux d’incidence : 36 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 15 %, 2nde injection = 8 %

Au 18 mai 2021, à Saint-Martin :

Taux d’incidence : 153 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 20 %, 2nde injection = 9 %

Au 18 mai 2021, en Guyane :

Taux d’incidence : 417 cas/100 000 habitants

Taux de vaccination : 1ère injection = 18 %, 2nde injection = 8 %

Au 18 mai 2021, à Wallis-et-Futuna :

Taux d’incidence : 0

Taux de vaccination : 1ère injection = 62 %, 2nde injection = 54 %