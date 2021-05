ORGANISME ACHETEUR :

EDEIS Aéroport Mayotte (976)

Contact : SERVICE SURETE, BP445-Aéroport de Dzaoudzi, 97615 Pamandzi, FRANCE.

Courriel : consultation.surete@edeis.com.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Réalisation de prestation de sûreté sur l’aéroport de Mayotte, notamment l’inspection filtrage des passagers, bagages et véhicules, les rondes, patrouilles et surveillance, la vidéoprotection, et la protection incendie

Type de marché : Services : Autres services

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte 97615 PAMANDZI

Quantité ou étendue du marché : Durée du marché : 03 ans

Début de la prestation : 09 Aout 2021

Durée du marché ou délai d’exécution : Du 09 août 2021 au 09 août 2024.

Durée de validité des offres : 150 jour(s)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Cf. dossier de consultation.

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cf. dossier de consultation.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cf. dossier de consultation.

Conditions propres aux marchés de service : Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 09 août 2021

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres ou des candidatures : Cf. dossier de consultation.

Renseignements complémentaires : Le dossier complet est disponible par demande adressée à l’adresse suivante :

consultation.surete@edeis.com

Date limite d’obtention des documents : lundi 07 juin 2021 – 12:00

Date limite de réception des offres :

Vendredi 18 juin 2021 – 17:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Envoi des offres ou des candidatures : EDEIS Aéroport Mayotte BP445 – Aéroport de Mayotte , à l’attention de SERVICE SURETE ,

97615 PAMANDZI, FRANCE.

Courriel : consultation.surete@edeis.com.

Date d’envoi du présent avis : 18 mai 2021