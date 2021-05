Deux appels à projets pour l’insertion post incarcération et dans le BTP

Appel à projets « Innovations pédagogiques en milieu carcéral »

Dans le cadre du Pacte ultramarin d’Investissement dans les Compétences (PUIC), le Conseil Départemental, l’Etat (représenté par la DEETS), l’Agence Pôle emploi de Mayotte , le CARIF OREF, lancent un appel à projets « Innovations pédagogiques en milieu carcéral » pour les personnes en milieux ouverts et en milieux fermés.

Partenaires dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences de Mayotte, le Département, la DEETS, le CARIF OREF, et Pôle Emploi s’associent aux grands enjeux du plan d’investissement dans les compétences, et souhaitent mettre l’accent sur une chaine innovante de l’ accompagnement à la remobilisation professionnelle, à la montée en compétences et à la réinsertion sociale.

Ce qui est attendu du projet

Des Parcours innovants allant de la remobilisation à l’emploi ou à l’activité durable au profit

des personnes incarcérées en milieux fermés (préparation à la sortie, intégration socio professionnelle dans la société civile, accompagnement vers l’entreprenariat, parcours d’insertion dans l’emploi par la qualification , des formations diplômantes, certifiantes et des entrées dans l’emploi, ateliers et chantiers d’insertion etc.

Le public cible

Le dispositif concerne les publics pris en charges par les établissements pénitentiaires en

• Personnes en milieux fermés ;

• Personnes en milieux ouverts.

Qui peut déposer un projet ?

Toute structure à jour de ses obligations légales, et ne faisant pas l’objet d’une interdiction

de soumissionner.

Calendrier :

1. Lancement de l’appel à projets : le 14 mai 2021

2. Clôture des dépôts des candidatures et des offres : le 04 juillet 2021 (à 23h59 –Heure de Mayotte sur la plateforme “démarches simplifiées”

3. Etude et présélection des projets : du du 5 juillet au 16 juillet 2021

4. Sélection : : Semaine du 19 juillet 2021

Pour accéder et répondre à l’appel à projets, ici.

Pour en savoir plus sur le Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences, cliquer ici.

Appel à projets « Initiatives innovantes pour le secteur du B.T.P. »

Dans le même cadre du PUIC, l’appel à projets « Initiatives innovantes pour le secteur du B.T.P» est lancé pour les personnes peu ou pas qualifiées.

Ce qui est attendu du projet

Des Parcours innovants allant de la remobilisation à l’emploi ou à l’activité durable au profit des personnes en recherche d’emploi , peu ou pas diplômés parcours d’insertion dans

l’emploi par la qualification dans le secteur du BTP , des formations diplômantes , certifiantes et des entrées dans l ’emploi

Le public cible

Le dispositif concerne les personnes

• Demandeurs d’emploi, peu ou pas qualifiés ;

• Être orienté(e) vers le prestataire par Pôle Emploi ou la Mission locale.

Qui peut déposer un projet ?

Toute structure à jour de ses obligations légales, et ne faisant pas l’objet d’une interdiction

de soumissionner.

Calendrier :

1. Lancement de l’appel à projets : le 14 mai 2021

2. Clôture des dépôts des candidatures et des offres : Clôture des dépôts des candidatures et des offres : le 4 juillet 2021 (à 23hh59 – Heure de Mayotte sur la plateforme “démarches simplifiées”

3. Etude et présélection des projets : du 5 juillet au 16 juillet 2021

4. Sélection : Semaine du 19 juillet 2021

Pour accéder et répondre à l’appel à projets, ici.

Pour en savoir plus sur le Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences, cliquer ici.