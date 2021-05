Chirongui signe son pacte de sécurité et une convention de coordination avec la préfecture

Le pacte de sécurité pose des engagements mutuels de la part de la commune et de l’Etat.

La préfet Jean-François Colombet et Andhanouni Saïd, maire de Chirongui ont signé la convention de coordination et le pacte de sécurité qui renforcent les coopérations entre l’État et la commune de Chirongui. Ils vont permettre de renforcer et de formaliser la coopération entre le Police municipale et les forces de sécurité de l’Etat. Il s’agit de « Conforterl’autorité républicaine pour conquérir l’espace public », selon les mots du maire.



Transmissions d’information entre les services, cellule de veille autour des troubles à la tranquillité publique, surveillance des marchés et des foires, notamment des vendeurs à la sauvette, coopération lors des grands rassemblements, sont quelques uns des points actés au sein de la convention.