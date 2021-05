Lancement de la campagne de communication #DessineMoiUneTortue

Oulanga na Nyamba lance sa campagne de communication #DessineMoiUneTortue afin d’alerter la population de Mayotte sur la problématique du braconnage et de la consommation de tortue marine.

L’association met en garde sur une espèce « en voie de disparition à cause du braconnage ». Pour sensibiliser, des tortues mahoraises s’expriment sur des panneaux exposés dans les quatre coins de notre île. Une campagne de communication « intrigante » de l’association Oulanga na Nyamba qui vise à responsabiliser aux enjeux de la protection des ces espèces emblématiques en abordant avec humour des scènes historiques et expressions mahoraises.

Quel avenir pour les tortues marines ?

Il y a plus de 20 ans, l’association Oulanga na Nyamba a été créée par des habitants de l’île dans l’objectif d’alerter sur la problématique du braconnage à Mayotte. A l’époque, tous étaient conscient qu’il fallait stopper ce fléau pour garantir un avenir aux tortues mahoraises.

Aujourd’hui, le braconnage est toujours d’actualité, les carapaces vides s’accumulent sur nos plages paradisiaques, preuves des crimes qui s’y déroulent chaque nuit.

« Une femelle de tortue sur 10 serait victime du braconnage. A ce rythme, nos petits-enfants ne pourront contempler cette espèce emblématique que dans les livres. Sommes-nous prêts à assumer la lourde responsabilité de la disparition de la tortue marine de notre lagon ? »

#DessineMoiUneTortue incite à y réfléchir.

Oulanga na Nyamba donne la parole aux tortues

A travers sa campagne de communication l’association Oulanga na Nyamba souhaite afficher la tortue comme partie intégrante patrimoine mahorais. En effet, cette espèce fait partie de la richesse naturelle de notre île, un patrimoine commun à nous tous dont chacun devrait se sentir responsable.

Dans les illustrations, la tortue est anthropomorphisée pour réveiller l’empathie à son égard. Il est ainsi facile de « se mettre dans la peau de la tortue » pour comprendre que les problématiques sociales et environnementales sont fortement liées et que souvent, les solutions sont communes. Les illustrations racontent l’histoire et la culture mahoraise et nous font comprendre que les tortues marines font partie de ce riche patrimoine que nous devons préserver pour les générations futures.

Un projet collaboratif

La campagne de communication #DessineMoiUneTortue a pu être réalisée grâce à la mobilisation et au soutien d’un grand nombre de partenaires, conscients de l’importance de la tortue marine pour l’avenir de Mayotte. #DessineMoiUneTortue a été gracieusement travaillée par Julien Maubert de l’Agence BAO (Illustration : Léa Chérel ; concept : Julian Duchant) dans le cadre d’un travail collaboratif avec Oulanga na Nyamba. L’affichage est offert par la Société Point de Repère. Le travail d’association est soutenu financièrement par la DEAL, la DRAJES ainsi que le Conseil Départemental et s’intègre dans le Pacte de Sauvegarde des tortues marines de Mayotte de la Préfecture.

Le concepteur de la campagne, Julian Duchant, manie l’humour pour sensibiliser: « Les tortues font un véritable cartoon à Mayotte… Autant on est ravi quand on les voit passer, autant s’inquiète-t-on de les voir trépasser. Faire des blagues mortelles, c’est peut-être facile quand on est menacées de disparition. Mais voie d’extinction ne veut pas dire extinction de voix… #DessineMoiUneTortue, Une campagne pour la protection des tortues qui prend la forme d’une BD publicitaire en 6 planches avec des mises-en-scène de tranches de vie de tortues en lutte pour leur survie.

Leurs slogans font étonnamment écho aux périls socio-économiques auxquels sont confrontées les mahorais. Chaque planche invite à la prise de conscience : « Et vous, pressés de (…) disparaître ? »