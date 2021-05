Porteur de projets touristiques dans le Centre-ouest, vous êtes attendus le 28 mai 2021

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) porté par l’intercommunalité du Centre-Ouest (3CO), son Office de Tourisme lance un appel à manifestation à l’ensemble des acteurs touristiques, des porteurs de projets et toutes autres structures à vocation touristique implantées ou souhaitant s’implanter sur son territoire intercommunal.

« Vous avez un projet de création ou de développement d’une activité touristique ? Vous possédez déjà un établissement à vocation touristique (hébergement, restauration, activités) ? Vous avez connaissance de projets touristiques en cours ou à venir ? L’Office de Tourisme du Centre-Ouest vous convie à une réunion d’information prévue vendredi 28 mai 2021 à 13h30, dans ses nouveaux locaux situés au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi ».

L’objectif de cette réunion est de recenser, identifier et structurer l’ensemble des projets touristiques en cours et à venir des acteurs existants ainsi que des porteurs de projets de l’intercommunalité. « Cette réunion permettra d’acquérir une lecture plus claire de l’avenir touristique du territoire aux élus intercommunaux et de compléter le projet de PLUi-H en cours d’élaboration : définition des zonages et des déclassements. Profils attendus : Porteurs de projets, Mairies, 3CO, associations, habitants, acteurs touristiques. »