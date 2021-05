Ide Mbaraka à tous !

Cette fête de l’Ide a d’autant plus de saveur que la précédente se vivait en confinement. La fête va pouvoir se fêter en famille dans un contexte sanitaire totalement différent.

Cette année, les marchés ont battu leur plein, plus ou moins légalement, avec leurs lots d’achats de dernières minutes.

Si les nuages ont joué à cache cache avec la lune, ce jeudi soir marque bien la fin du Ramadan et lance les festivités de l’Aïd El-fitr. Bien qu’elle soit seulement fériée alors que l’Aïd El-kebir est fériée et chômée, c’est la plus fêtée du calendrier musulman à Mayotte. C’est l’occasion de redécorer sa maison du sol au plafond, et de revêtir des habits tout neufs pour aller frapper aux portes des voisins ou de la famille pour partager gâteaux et sucreries.

Quant aux contexte sanitaire, il a rarement été aussi avec des indicateurs au plus bas. Cela n’a pas empêché les autorités de demander de privilégier les repas en famille.

Le Préfet de Mayotte forme le vœu que cette célébration soit pour les familles mahoraises un moment privilégié de fraternité, de concorde et de générosité et qu’elle contribue au mieux vivre ensemble, dans la tolérance et la sérénité.

Tsumu ndjema à tous !