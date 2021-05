Le rectorat en appui des camps de vacances éducatives des mineurs

Environ 80 jeunes bénéficient pendant ces vacances du nouveau site d’hébergement de vacances géré par l’association Hippocampe 976 à Acoua. Ils ont reçu la visite ce mardi du recteur Gilles Halbout.

Accompagné par la Déléguée Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) et le Maire d’Acoua, le recteur Gilles Halbout a visité le nouveau site d’hébergement de vacances pour mineurs, à Acoua. L’association Hippocampe 976 y accueille 40 jeunes par semaine pendant ces vacances de mai.

Pour cette occasion, les adolescents en séjour sous tentes ont présenté les activités qu’ils mènent dans le cadre de la thématique du séjour : la sensibilisation à l’environnement. Le tressage de feuilles de cocotier, la construction de vases, de sacs et de bijoux avec du matériel de récupération et des végétaux, étaient au programme.

Et l’environnement était au centre d’un poème et d’une chanson que les jeunes avaient préparé.

Cette visite a été l’occasion d’échanger sur les besoins en termes d’hébergement et de restauration pour développer la quantité et la qualité des ACM* à Mayotte. « Ce nouveau site « Village Vacances » qui a vu le jour fin 2020 est une vraie opportunité pour la commune d’Acoua de développer des vacances de qualité pour la jeunesse mahoraise », souligne le recteur dans un communiqué. En exprimant le souhait d’accompagner les associations et collectivités dans le bon développement des ACM* sur le territoire.

*ACM : Une structure d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (ACM) est un dispositif reconnu et contrôlé par l’État de loisirs éducatifs dans le domaine de l’animation socioculturelle et socio-éducative, accueillant des mineurs durant le temps de leurs vacances et de leurs loisirs en général. Les ACM concernent essentiellement les séjours de vacances durant les vacances scolaires et les accueils de extra-scolaires ou accueils périscolaires en semaines