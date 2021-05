COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE DEMBÉNI-MAMOUDZOU (976)

La CADEMA recrute un.e chargé.e de mission ingénierie administrative et juridique

L’agent est amené à apporter assistance et conseil administratif et juridique à la direction générale et aux directions de la

CADEMA et de ses communes membres pour le traitement des problématiques administratives et juridiques des opérations

d’investissement complexes dans des domaines spécifiques. Gérer des contentieux : suivi des procédures contentieuses, rédaction de mémoires devant les juridictions, relations avec les avocats. Participer à la sécurisation des actes : examen de la régularité juridique et assistance à la rédaction des actes proposés aux instances de la collectivité.

Profil de recrutement

Catégories : A

Filière : administrative

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) avant le mercredi 19 mai 2021 à Monsieur Le Président de la CADEMA, BP 01 Boulevard Halidi Sélémani – 97600 Mamoudzou ou par mail rakibou.mahamoudou@cadema.yt.

Le poste est à pourvoir au 01 juillet 2021.

Pour plus d’information, retrouvez l’offre sur emploi-territorial.fr : Offre n° O976210500287828