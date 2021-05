Lyon et Marseille : nouvelles destinations confirmées par Corsair depuis Mayotte et La Réunion

La compagnie l'avait annoncé en fin d'année dernière, c'est désormais confirmé. Des vols de nuit vers Lyon et Marseille étofferont l'offre de transport de Corsair au départ de l'Océan Indien.

« A partir du 20 juin 2021, Corsair proposera un programme de vols au départ de La Réunion et Mayotte à destination de Marseille et Lyon, deux fois par semaine » indique la compagnie, qui revendique sa volonté de se renforcer vers et depuis les territoires d’outre-mer.

« Grâce à ce nouveau programme de vols proposé en juin par Corsair, au départ de Mayotte, les clients pourront bénéficier de la connexion très rapide déjà existante vers La Réunion (1h dans le sens vers la Métropole/province et 1h35 dans le sens retour vers Mayotte), via un simple transit en salle d’embarquement à La Réunion avec changement d’appareil (pas de nouvelle inspection filtrage, pas de formalités d’immigration, continuation des bagages). La liaison vers Marseille en vol direct et Lyon permettra l’accès aux principales villes du sud de la France. »

Par ailleurs poursuit la compagnie, « les vols seront opérés uniquement en vols de nuit, en vols directs jusqu’à Marseille, puis un stop très court à Marseille (1h10), sans débarquement, sans changement d’appareil, bagages restant à bord pour les clients à destination de Lyon. Les réservations sont ouvertes sur le site de Corsair et en agences de voyage. »

« Les vols seront opérés sur des A330neo, avions neufs de dernière génération qui viennent d’intégrer la flotte de Corsair » ajoute le communiqué qui rappelle son pari de remplacer par ce nouvel appareil ses anciens Boeing 747, plus polluants.