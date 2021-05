ORGANISME ACHETEUR :

Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Contact : Monsieur, Le Maire Said Omar OILI, Rue de l’Hôtel de Ville BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.

Tél. +33 269601175.Fax +33 269600436.Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE MOYA

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Rue de l’hôtel de Ville B.P 97610 Dzaoudzi-Labattoir

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Quantité ou étendue du marché : Le premier lot est dévolu en tranche ferme et optionnelle.

Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR – GROS-OEUVRES Voir dans le CCTP Informations complémentaires : Tranche Ferme:VRD – AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR – GROS-OEUVRES

Tranche Optionnelle: Gros-Oeuvre:Rehausse de la Clôture

Lot n° 2 : CHAREPENTE – COUVERTURE Voir dans le CCTP Informations complémentaires : Les délais renseignés sur l’ensemble des lots s’entendent en délais plafonds.Une pénalité sera appliquée sur la notation du critère délai lorsqu’ils sont dépassés.

Lot n° 3 : MENUISERIE BOIS, MENUISERIE ALUMINIUM Voir dans le CCTP

Lot n° 4 : FAUX PLAFOND Voir dans le CCTP

Lot n° 5 : PLOMBERIE Voir dans le CCTP

Lot n° 6 : REVETEMENT DUR Voir dans le CCTP

Lot n° 7 : METALLERIE Voir dans le CCTP

Lot n° 8 : PEINTURE Voir dans le CCTP

Lot n° 9 : ELECTRICITE Voir dans le CCTP

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre

du commerce suivant:Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers et ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de

candidater à un marché public.

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Prix 50%

2: Valeur Technique 30%

3: Délai 20%

Remise des offres ou des candidatures : Via notre profil acheteur: https://www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres :

Vendredi 21 mai 2021 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Envoi des offres ou des candidatures : Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) Rue de l’Hôtel de Ville BP 93 , à l’attention de Monsieur, Le

Maire Said Omar OILI , 97610 Labattoir, FRANCE. Tél. +33 269601175. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr. Fax +33 269600436.

Avis de marché BOAMP n° : 21-59695 (envoyé le 04 mai 2021).