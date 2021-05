Conférence du CUFR : « Religion et tradition. Le peuple mahorais sous domination? Une approche critique »

La prochaine conférence du Pôle Culture du CUFR ce vendredi accueille Bruno Agar docteur de l’université Paris-Saclay en Sciences Humaines et Sociales et enseignant au CUFR pour une intervention intitulée : « Religion et tradition. Le peuple mahorais sous domination? Une approche critique«

« L’approche critique d’un phénomène culturel passe par une « mise en crise » de ses caractéristiques. Cette opération, qui relève largement du domaine des Cultural Studies, a pour but de révéler les rapports de force au sein de la culture, ainsi que les possibles rapports de domination. Cette démarche rend manifeste, en l’occurrence, le millefeuille de crises et de transformations que connaît Mayotte, y compris dans les domaines de la religion et de la tradition. Ces deux forces historiques peuvent-elles accompagner, à Mayotte, l’individualisation des trajectoires humaines (c’est-à-dire la capacité à faire des choix personnels en fonction de ses désirs, qui caractérise fortement le monde occidental et la globalisation), ou constituent-elles un héritage, et donc une logique de reproduction qui se déploie à l’échelle de la famille, du groupe, du village, etc, donc toujours à une échelle collective? »

Bruno Agar enseigne l’anglais au CUFR depuis septembre 2019. Angliciste de l’Education Nationale. Spécialisé dans le domaine des Cultural Studies dans le cadre de travaux civilisationnels, il a étudié la force du religieux et du politique dans la culture pop contemporaine. Sa passion pour le continent africain l’a récemment conduit à travailler au Cap en Afrique du Sud.

Vendredi 07/05 à 12h30 dans l’Amphithéâtre (CUFR de Dembéni)

Entrée libre sous réserve d’une capacité 120 personnes occupant un siège sur 2. Masque obligatoire.