CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE (CHM)

AOO N° 32/ACHA/2021

Prestations de mise en propreté et de bio-nettoyage des locaux du Centre Hospitalier de Mayotte

Avis n° 21-57579 publié au BOAMP/JOUE le 02/05/2021

SECTION I : LA PERSONNE PUBLIQUE

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier de Mayotte

Direction des Achats et de la Logistique/Département Commande Publique

B. P. 04, Tél. 02 69 61 80 00 – Fax. 02 69 61 79 65

97 600 Mamoudzou

Représenté par Mme Catherine BARBEZIEUX-BETINAS – Directrice générale

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

2.1 Objet du marché :

Le présent marché concerne l’exécution des prestations de mise en propreté et de bio-nettoyage des locaux du Centre Hospitalier de Mayotte.

2.2 Classification nomenclature :

74700000-6 Services de nettoyage

74722000-6 Services de nettoyage de vitres.

2.3 Division en lots : oui

. Le marché public est composé de 4 lots selon la répartition suivante :

o Lot n°1 : Prestations de mise en propreté et de bio-nettoyage en Obligation de Résultat des locaux administratifs, techniques et logistiques

o Lot n° 2 : Prestations de mise en propreté et de bio-nettoyage en Obligation de Résultat du nouvel l’hôpital de petite terre

o Lot n°3 : Prestation de nettoyage en Obligation de Résultat des logements de fonction du CHM

o Lot n° 4 : Prestations de mise en propreté, de bio-nettoyage et remises en état à bon de commande

SECTION III : DUREE DU MARCHE

Durée du contrat

Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois ferme à compter de la date de début des prestations prévue le 1er septembre 2021.

Le contrat pourra être reconduit tacitement trois fois la durée initiale par le pouvoir adjudicateur.

La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

SECTION IV PROCÉDURE

4.1 Type de procédure :

La procédure de passation utilisée est : l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions de l’article L.2124-1 de l’ordonnance et des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du décret relatif au Code de la Commande Publique

Les prestations objet du lot 4 font l’objet d’un accord-cadre MULTI-ATTRIBUTAIRES passé en application des articles R.2162-2, R.2162-4, R.2162-7 à R.2162-12 du décret relatif au Code de la Commande Publique.

4.2 Critères d’attribution :

Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues aux articles R 2152-6 et R2152-7 du CCP. L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC)

4.3 Date limite de réception des offres :

11 juin 2021 à 15 heures (heure locale).

4.4 Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

5.1 -Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site dont l’adresse Internet est : www.achatpublic.com

5.2 -Les offres sont transmises par voie dématérialisée sur le site : https://www.achatpublic.com avant la date et l’heure limite de réception des offres mentionnée dans le Règlement de Consultation.

5.3 – INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS :

Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 Mamoudzou

Tél : 02 69 61 18 56 – Fax : 02 69 61 18 62

Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser à :

Greffe du Tribunal Administratif de Mayotte

Les Hauts du Jardin du Collège

97600 MAMOUDZOU

Date d’envoi du présent avis : 03/05/21