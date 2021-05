Les communes du Sud proposent le 1er marché agricole et d’artisanat de l’année ce samedi

Après la tenue de plusieurs marchés agricoles communaux, la Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui, et Kani-Kéli, annoncent le premier marché Agricole et d’Artisanat du Sud de l’année 2021. « Pour trouver vos produits frais et locaux dans le sud pour cette fin de Ramadan ! »

Le Développement Économique étant une compétence de la Communauté de Communes du Sud, et un enjeu majeur pour le territoire, l’Intercommunalité continue à mener de nombreux projets liés à l’alimentation, l’agriculture et la pêche, en concertation avec les communes membres et les acteurs locaux. C’est pourquoi, dans une démarche de valorisation des producteurs et artisans, les collectivités du Sud ont mis en place des marchés évènementiels, co-financés par le CGET/ANCT. Ces journées sont organisées de manière collaborative, avec l’intercommunalité et les communes, et grâce aux exposants du Sud.

Ces marchés Agricoles et d’Artisanat du Sud reprennent, à commencer par ce samedi 8 mai, à Majiméouni, de 8h à 13h, en présence de plus de 30 exposants du territoire.

« Tous les marchés s’adaptent au contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons. Les organisateurs et exposants veillent à ce que les gestes barrière soient appliqués (distanciation, port du masque, lavage de mains). Les habitants peuvent ainsi venir en toute sécurité pour profiter des produits de saison (fruits, légumes, épices) et de savoir-faire local (artisanat, plats traditionnels). Nous vous donnons donc rendez-vous à Majiméouni le samedi 8 mai, de 8h à 13h ».