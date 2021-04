Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

Mairie de Bandraboua,

Représenté par M. Ahamada FAHARDINE, Le maire

BP48 – 238,rue de l’Hôtel de Ville, 97650 Bandraboua

Point(s) de contact : M. Soibirdine HACHIME, DGA Chargé de l’Aménagement et du Service Technique

Téléphone : (+33) 02 69 62 54 18, Courriel : soibirdine.hachime@mairie-bandraboua.fr,

Code NUTS : FRY5

Adresse principale : http://mairie-bandraboua.fr

Adresse du profil acheteur : https://e-marchespublics.com

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse suivante : https://e-marchespublics.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à

l’adresse : https://e-marchespublics.com

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

ÉTENDUE DU MARCHÉ

Intitulé : Réseaux d’assainissement des eaux usées et STEU du village de Handréma 2nde Tranche

Numéro de référence : TRVXSTEPHDM

Code CPV principal : Descripteur principal : 45232410.

Type de marché : Travaux

Description succincte : Travaux pour la réalisation des réseaux de collecte et de transfert, ainsi que la STEU du village de Handréma. Il s’agit de fournir et poser un

poste de refoulements et la création d’une Station d’épuration

Valeur totale estimée des travaux : 1 900 000 Valeur hors TVA

Durée du marché travaux : 11 mois

Nombre de tranche : 1 tranche ferme

Lieu principal d’exécution : Village de Handréma

Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : Oui

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

DESCRIPTION

Lot nº 1 : Poste de refoulement.

Code CPV principal : 37441800.

Lot nº 2 : Station de traitement des eaux usées.

Code CPV principal : 45232410, 45232421.

Description des prestations :

– Préparation du terrain, nettoyage/débroussaillage de l’emprise des travaux, et démolitionsnécessaires,

– Terrassements et réfections nécessaires,

– Réalisation d’ouvrages de soutènement par gabions ;

– Fourniture et pose de 1 poste de refoulement,

– Réalisation d’une STEU dimensionnée pour 450 EH comprenant

Critères d’attribution : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché : Voir le règlement de

consultation

Des variantes seront prises en considération : oui

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession, Capacité technique,

économique et financière. Confer Règlement de consultation.

SECTION IV : PROCÉDURE

Type de procédure : procédure ouverte

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui

SECTION V : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :

le 04 Juin 2021 à 16:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation :français

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

Date d’ouverture des offres : le 07 Juin 2021 à 10:00 à la Mairie de Bandraboua

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU, Téléphone : (+33) 2 69 61 18

56, Fax : (+33) 2 69 61 18 62, Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr, Adresse internet :http://mayotte.tribunal-administratif.fr

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 30 Avril 2021