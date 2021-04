VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La Ville de Mamoudzou recrute un/une Directeur (trice) Général(e) des Services

Mamoudzou, ville « CAPITALE » de 71 437 habitants (INSEE 2017), centre économique et administratif du département de Mayotte va connaître un développement sans précédent dans les années à venir et souhaite donc recruter son (sa) nouvel (le) Directeur général(e) des services (DGS).

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Maire, le (la) DGS apporte un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des grandes orientations des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en œuvre. Il (elle) supervise et coordonne les moyens humains, matériels et financiers afin de mettre en œuvre ces politiques. Il (elle) pilote donc l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations politiques. Il représente le Maire et la collectivité auprès des partenaires. Il (elle) impulse la ville dans la démarche projet notamment sur la recherche et l’obtention des fonds européens.

Reconnu(e) pour ses qualités de gestionnaire, manager, organisateur et communiquant, il (elle) doit disposer d’une solide expérience dans la réalisation des grands projets et dans la gestion du quotidien. Il (elle) doit connaître les fondements de l’action publique et le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités ainsi que les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques.

Force de proposition, il (elle) sait conduire, sous l’autorité politique, une stratégie visant à l’efficacité des actions et à l’efficience des services au bénéfice de la collectivité. Il (elle) apporte une aide à la décision auprès des élus et instaure une véritable culture administrative au sein de la collectivité.

De formation supérieure administrative ou technique (bac+5), il (elle) justifie d’une expérience significative et réussie sur un poste équivalent et il (elle) maîtrise idéalement la réglementation des RUP et les modalités de financement européen. Il (elle) possède une expérience reconnue dans les domaines du management des services et de la conduite des politiques publiques municipales.

Doté(e) d’un intérêt avéré pour les problématiques de cohésion urbaine et sociale dans les communes d’outre-mer ; il (elle) a le sens du travail collectif, des qualités relationnelles et le sens de l’écoute et du dialogue.

Recrutement statutaire :

– Catégorie : A+ filière administrative ou technique

– Cadre d’emploi : administrateurs, ingénieurs

– Grade : administrateur, ingénieur en chef

– Type de contrat : mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude, mise à disposition

– Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + avantage en nature (voiture de fonction, logement de fonction…)

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus Elevé) avant le 25 juin 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P. 01 Boulevard Halidi Selemani 97600 Mamoudzou ou par email à candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021.