CESE : Sarah Mouhoussoune reconduite aux côtés de 7 conseillers ultramarins

Saisi par le gouvernement, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) conseille les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnemental. Comme le prévoit sa réforme entrée en vigueur cette année, le ministère des Outre-mer a la responsabilité de nommer 8 personnalités pour représenter les outre-mer au sein de cette 3ème chambre de la République au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.

La réforme prévoit que les 8 conseillers doivent chacun représenter une zone géographique avec 4 représentants pour la zone Atlantique (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique et Guyane), 2 représentants pour la zone de l’océan Indien (La Réunion et Mayotte), 2 représentants pour la zone de l’océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).

« Ces 8 profils ont été sélectionnés en tenant compte des impératifs de représentativité des différents milieux socio-professionnels et de la parité, 4 femmes et 4 hommes vont ainsi représenter les Outre-mer au CESE pour la prochaine mandature », indique le ministère des outre-mer.

Pour la zone océan Indien, il s’agit du réunionnais Eric Leung-Sam-Fong et de la mahoraise Sarah Mouhoussoune. Greffière au Tribunal judiciaire de Mamoudzou, Sarah Mouhoussoune a été en 2003 présidente de la caisse de prévoyance (aujourd’hui caisse de sécurité sociale) de Mayotte, puis en 2008 conseillère générale du canton de Dembeni, avant d’entrer au CESE en 2015, « où elle s’investira particulièrement sur les questions liées aux services publics dans les Outre-mer. Depuis juillet 2020, Madame Mouhoussoune est également conseillère municipale de Dembeni et conseillère communautaire de Dembeni-Mamoudzou », rappelle le ministère.