Commémoration de l’abolition de l’esclavage ce mardi à Mayotte

En 2019, et pour éclaircir cette période mal connue à Mayotte, un ouvrage intitulé « L’esclavage à Mayotte et dans sa région – Du déni mémoriel à la réalité historique », écrit par 5 auteurs, Abdallah Ali Latufa, Michel Charpentier, Mlaili Condro, Anne Lebel, Issa N’guizijou M’Dahoma et Siti Yahaya Boinaïdi. Archivistes, universitaires et chercheurs en histoire, ethnologie, ou sciences du langage, ils avaient uni leurs talents pour revenir sur cette période de l’esclavagisme qui a touché les habitants de l’île.

De quoi répondre aux questions sur la nature réelle de l’esclavage subi ici, entre « engagisme » et esclavagisme imposé notamment par les commerçants arabes.

Un cycle cinéma était proposé cette année dans différent lieux. Ce mardi, à 9h, sur le parking du cinéma Alpa Jo, sera organisée une conférence sur l’esclavage, avec les allocutions des institutionnels, de Mlaili Condro, docteur en sciences du langage, et de Abderemane S. Mohamed, Anthropologue et Professeur de Français. Puis une exposition virtuelle sur les œuvres du peintre Gausst avec les archives départementales, ainsi qu’un exposition virtuelle artisanale, avant le dépôt d’une gerbe devant la stèle dans les jardins du département.