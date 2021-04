Iconoi, l’application des ressources iconographiques de Mayotte et l’océan Indien 

Porté par l’Iconothèque historique de l’océan Indien, soutenu par la Commission de l’océan Indien (COI) et cofinancé par l’Union européenne (FEDER – INTERREG V OI) et par l’État, ce projet vise à partager sur une plateforme commune des images de partenaires du sud-ouest de l’océan Indien. Leur objectif commun est de collecter, numériser, décrire les fonds et les collections de leur pays. Après deux années dédiées au chantier de numérisation et de description des images, l’heure est désormais à la valorisation des images partagées par le biais d’outils numériques.

Proposée et développée par l’agence réunionnaise DOMOON, l’Iconoi.app est une application mobile (smartphones et tablettes) embarquée, intuitive, immersive et ludique. Elle permet à quiconque dispose d’un appareil mobile de découvrir une sélection de 340 images historiques référencées issues des sept pays et territoires partenaires du projet, à savoir le Mozambique, les Comores, les Seychelles, Madagascar, Maurice, Mayotte et La Réunion.

Cet outil gratuit est accessible en français, anglais et portugais depuis les stores du monde entier par téléchargement (IOS et Google Play).

• Une fois que l’on s’est localisé, il nous offre la possibilité de « découvrir » des images de notre pays, d’un pays au choix ou de parcourir en mode aléatoire les images contenues dans l’application.

• Le mode « jouer » nous invite à explorer minutieusement les images de manière à retrouver un extrait parmi une sélection de documents proposés.

• Le mode « scanner » fait la part belle à la réalité augmentée. Rendez-vous sur le site, www.iconoi.app, pour scanner les affiches et jouer, cette fois, en réalité augmentée.

La mise en réseau des patrimoines iconographiques de l’océan Indien donne à voir la mémoire iconographique de l’océan Indien. À la croisée des routes des peuples, dessins, aquarelles, estampes, peintures, photographies et cartes mettent en scène le kaléidoscope de l’humanité et de ses cultures. Légitimes gardiennes d’un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d’images, les institutions patrimoniales partenaires construisent ensemble un partenariat durable donnant à l’océan Indien toute sa part dans le mouvement mondial d’enrichissement de la connaissance.