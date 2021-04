De la prison ferme pour les trafiquants de chimique

Le travail mené depuis plusieurs mois par les enquêteurs de la section de recherches de Mayotte, a débouché sur une opération judiciaire le 20 avril 2021, visant à l’interpellation d’individus s’adonnant à l’importation et à la revente de « chimique », produit classé comme stupéfiant, sur l’île de Mayotte.

Trois personnes, deux de nationalité française et une de nationalité comorienne, étaient placées en garde, et reconnaissaient avoir mis en place un trafic visant à faire venir sur Mayotte de la chimique par colis postaux, produit acheté sur des sites internet et livré depuis la Chine. L’arrivée à l’aéroport est particulièrement visée.

« Le 23 avril 2021, à l’issue de leur garde à vue, ces trois individus étaient déférés en vue de leur comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour détention, transport, acquisition, offre ou cession, emploi et usage de produits stupéfiants ainsi que pour importation de produits stupéfiants pour l’un d’entre eux », rapporte le parquet de Mamoudzou.

Leur culpabilité ayant été reconnue par le tribunal correctionnel, ils ont été condamnés aux peines suivantes:

⁃ pour celui passant les commandes en Chine et acheminant la chimique jusqu’à Mayotte, il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis simple, avec mandat de dépôt et à une amende de 3000 euros

⁃ pour les deux autres qui réceptionnaient les colis à Mayotte, ils ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis simple, avec mandat de dépôt pour l’un d’eux et convocation devant le juge de l’application des peines pour l’autre, ainsi qu’à une amende de 3000 euros chacun.

« Il s’agit de la deuxième opération menée depuis fin mars dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants sur l’île, qui reste une priorité pour les forces de l’ordre et les autorités judiciaires. »