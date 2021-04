Covid-19 : les mesures pour éviter une 3ème vague toujours en vigueur

Depuis le début du mois d’avril, l’évolution de l’épidémie s’est stabilisée à Mayotte avec un taux d’incidence qui était descendu sous le seuil d’alerte des 50 cas. Mais avec ce virus, rien n’est irréversible, il faut donc continuer à appliquer les mesures qui freinent l’épidémie.

Le taux d’incidence est désormais inférieur à 60 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité inférieur à 5,5 %. Néanmoins, la Covid-19 circule toujours à Mayotte. « Plus de 20 cas sont détectés chaque jour, note la préfecture qui rappelle que le taux d’incidence s’est établi sous le seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants durant cinq jours, avant de remonter depuis le 12 avril.

Le préfet Jean-François Colombet informe par conséquent la population que les mesures de freinage de la circulation du virus mises en place au début du mois d’avril restent en vigueur :

– le couvre-feu à 22h30 et port du masque obligatoire dans l’espace public urbain

– l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes

– l’interdiction des fêtes de mariage, des voulés et de la diffusion de musique amplifiée

– la fermeture des salles de sport.

Le gouvernement maintient les motifs impérieux de déplacement entre Mayotte, La Réunion et la métropole. « La levée des contraintes reste réversible. Si nous nous relâchons, nous courrons le risque d’affronter une troisième vague au moment où la métropole et La Réunion sont en difficulté. Respectons les interdictions qui restent applicables pour éviter de nous soumettre à des contraintes plus fortes encore. »