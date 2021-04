Le club de natation de Sakouli organise 2 évènements en mai

L’Hyppocampe Tour, organisé en partenariat avec le Restaurant O’Lolo, MayVoile et Mayotte Océan, se tiendra le samedi 1er mai. Ce défi, une première à Mayotte, verra 4 participants se relayer sur 40 km afin de relier à la nage la plage du Faré et la plage de N’Gouja. L’équipe mixte sera constituée de 4 nageurs de 14 à 57 ans, accompagnés de 2 kayakistes et d’un skipper. Les 4 nageurs ne seront munis que de leur maillot de bain et le départ aura lieu à 5h du matin.

Le second évènement, Escape Bandrélé, se déroulera le dimanche 23 mai. Il s’agira d’une épreuve de nage en eau libre de 2000m entre l’îlot de Bandrélé et la plage de Sakouli. Ouverte à toutes et tous, les nageurs pourront se munir de palmes, masque et tuba.

Le départ de l’îlot sera donné à 11h, après que les participants aient été acheminés par bateau au point de départ. Durant la traversée les kayaks assureront la sécurité des nageurs. Pour cette 1ère édition, aucun classement ne sera effectué mais les concurrents se verront attribuer un temps et recevront une médaille de finisher. Une collation sera offerte à l’arrivée devant le restaurant O’Lolo.

L’inscription, dans la limite des places disponibles, se fait via ce lien : https://philolibre-entrainement.com/nageons-a-sakouli



Marine Wolf