Le CD partenaire de deux régions de Djibouti

Ce n’est pas vraiment un accord de proximité régionale, puisque c’est avec un pays d’Afrique éloigné que le conseil départemental vient de contractualiser.

Ce 21 avril 202, le président du Conseil départemental Soibahadine Ibrahim Ramadani, accompagné du vice-président Mohamed Sidi et les deux présidents des régions de Tadjourah et Ali Sabieh, respectivement Omar Oussein Omar et Omar Waiss ont signé, par voie électronique et à distance, les conventions cadres de coopération « pour appui respectif au développement et aux mises en œuvre des programmes nationaux ». Pour l’occasion, Charles-Henri Brosseau, conseiller diplomatique à la préfecture de Mayotte, s’était déplacé.

Il s’agit de mettre en place des échanges dans les domaines sportifs et culturels, l’éducation et la formation professionnelle, les transports maritimes, la gestion des ports, le tourisme, l’eau potable, le reboisement, la santé et l’action sociale, l’amélioration des échanges commerciaux et économiques, l’appui et l’accompagnement institutionnel. « Les collectivités pourront s’engager, au travers d’annexes ou d’avenants, à être encore plus explicite en termes de solidarité ou de dialogue culturel, les listes n’étant pas limitatives ou exhaustives », indique le CD.

« L’ouverture de Mayotte au continent africain est symbolique à double titre, a souligné le président du Conseil départemental. Nous partageons d’abord une proximité géographique, et ensuite une culture commune liée à la francophonie et à la religion musulmane » a-t-il notamment souligné. De son côté, le président Omar Waiss a souligné « qu’Ali Sabieh était prête à être un partenaire attentif dans toutes les actions. Nous nous félicitons de cet accord cadre, qui constitue une première du genre en République de Djibouti ». Le président Omar Oussein Omar a dit « sa grande joie de signer cette convention, aboutissement d’un long processus. Nous avons beaucoup de valeurs en commun et le Conseil régional attend beaucoup de ce partenariat » qui contribuera aussi à renforcer le processus de décentralisation à Djibouti.

Une délégation de Tadjourah était venue à Mayotte en juillet 2019 pour une découverte de l’île au lagon. Mayotte de son côté avait participé aux Jeux des Iles de l’Océan indien en 2018 avec une mission de prospection à Djibouti.

La région d’Ali-Sabieh, est située au sud-est de la République de Djibouti, et la région de Tadjourah est une subdivision du Djibouti située au nord du pays. La région est bordée par l’Éthiopie à l’ouest et l’Érythrée au nord/nord-ouest.