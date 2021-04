Le Sénat diligente une mission sur l’insécurité à Mayotte

Dans un courrier du 28 janvier 2021 adressé à Gérard Larcher, président du Sénat, Soibahadine Ibrahim Ramadani, ancien sénateur LR comme lui, et président du Département, rappelait l’assassinat à Koungou d’un homme de 43 ans le 18 décembre 2020, les meurtres de trois personnes dont 2 mineurs collégiens de 14 et 15 ans à la Vigie le week-end du 22 janvier 2021, et l’insécurité permanente qui sévit, « beaucoup de nos concitoyens se sont fait agresser et sont en situation de détresse ».

L’élu mahorais soulignait notamment « l’émotion unanime et justifiée », soulevée par le « lynchage d’un jeune francilien », quand le triple meurtre de janvier à Mayotte provoque une « indifférence polie ». Il y dupliquait les demandes faites auprès du premier ministre Jean Castex de placement du territoire en état d’urgence sécuritaire, et demandait une mission d’inspection du Sénat à ce propos.

Nul doute que le double meurtre de jeunes aura interpellé le président du Sénat puisque dans une réponse datée du 16 avril, Gérard Larcher explique avoir alerté le président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, « qui vient de me confirmer que le bureau de cette commission a décidé de lancer une mission d’information sur l’insécurité dans votre département. »

Il y aura aussi un volet sur l’immigration clandestine sur laquelle l’interpelait le président du Département, puique Gérard Larcher indique que « ses travaux donneront également l’occasion d’examiner le lien entre la question migratoire et la sécurité des Mahorais ».

Consulter le Courrier Gérard Larcher Mission

A.P-L.