POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

GIP CARIF OREF (976), CHANFI ELHOUTOIB, Site de la Cité des Métiers, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269049913. E-mail

: e.chanfi-plia@gipco976.fr.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice

Éducation.

Formation professionnelle et aux savoirs de bases

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Compétences CLEA Concomitant 2021-2022 _ Evaluations et formations aux savoirs de bases niveau VI. Le Programme de formation aux savoirs de base dont fait objet le présent appel à proposition a pour objectif de réaliser les actions de formation faisant suite aux évaluations conduites au cours d’une première étape du dispositif. L’action de formation Compétences Cléa est une formation sur les savoirs de base orientée sur l’acquisition des savoirs de base de niveau VI et prendra comme contexte le monde de l’emploi (connaissance des métiers, posture professionnelle, recherche d’emploi, etc.). La formation Compétences CLEA Concomitant vise à associer les savoirs de bases tout en orientant les contenus vers un métier ou un projet individuel des bénéficiaires. Dans la nouvelle perspective, il s’agira de mettre en place des actions de formation qui couplent les 7 domaines de compétences en milieu professionnel avec le métier faisant partie du projet professionnel du bénéficiaire. La formation vise une approche métier.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

80530000

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Autres services

Type de procédure

Procédure adaptée

Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

Les prestataires retenus comme « évaluateurs » au cours du premier volet du dispositif ne pourront l’être pour le volet formation.

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d’exécution

A compter du : 14 juin 2021. Jusqu’au : 31 décembre 2022.

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 21 mai 2021 – 12:00

INFORMATIONS SUR L’ACCORD CADRE

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

Voir Les critères énoncés dans le Règlement de la consultation (RC)

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :

– Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés

dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

– Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

– Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le

lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l’emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public :

– Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public).

– Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public).

– Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public).

– Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si

celui-ci est demandé par l’acheteur public).

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC3, Acte d’engagement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Elhoutoib CHANFI 15 rue mangua mkakassi , 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. +33 026904991. E-mail : e.chanfi-plia@gipco97.fr. URL :

https://www.marches-securises.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 : Evaluation des savoirs de bases généraux_ Mayotte

Description succinte :

Réaliser les actions d’évaluation des savoirs de base à destination des personnes en recherche d’insertion professionnelle dans la

formation préalablement à une entrée en formation « savoirs de base niveau VI ».

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

LOT N° 2 : Formation Compétences Cléa Concomitant orientés sur référentiel CLEA (S3CP) Mamoudzou-Dembéni _ zone

CADEMA

Description succinte :

Réaliser les actions de formation aux savoirs de base niveau VI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

LOT N° 3 : Formation Compétences Cléa Concomitant orientés sur référentiel CLEA (S3CP) Petite-terre _ zone CCPT

Description succinte :

Réaliser les actions de formation aux savoirs de base niveau VI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

LOT N° 4 : Formation Compétences Cléa Concomitant orientés sur référentiel CLEA (S3CP) Grand Nord_ zone Interco du

Nord

Description succinte :

Réaliser les actions de formation aux savoirs de base niveau VI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

LOT N° 5 : Formation Compétences Cléa Concomitant orientés sur référentiel CLEA (S3CP) Grand Centre_ zone 3CO

Description succinte :

Réaliser les actions de formation aux savoirs de base niveau VI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

LOT N° 6 : Formation Compétences Cléa Concomitant orientés sur référentiel CLEA (S3CP) Grand Sud_ zone Interco du sud

Description succinte :

Réaliser les actions de formation aux savoirs de base niveau VI.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

80530000

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

19 avril 2021