Cuisine centrale et réfectoires à Kawéni : début des travaux en octobre 2022

Le projet est pensé pour nourrir 8.500 bouches chaque jour. Ce vendredi 16 avril 2021 a eu lieu la 1ère phase de consultation des candidatures au marché public global de performance portant sur la réalisation d’une cuisine scolaire centrale et de 2 réfectoires à Kawéni.

Le jury composé du maire de Mamoudzou, du recteur, du secrétaire général d’académie, du chef de la division de constructions scolaires du rectorat, d’architectes, d’un expert en restauration, du conseiller départemental de Mamoudzou, du directeur de la DEAL, et du proviseur du LPO de Kawéni, de la Principale du collège de K2, du Principal du collège de K1 et du directeur de l’école T17, s’est réuni afin d’étudier les candidatures de cabinets d’architectes pour la réalisation de ce pôle restauration dans la zone scolaire de Kawéni.

« Cinq candidatures de métropole, de Mayotte et de La Réunion ont été minutieusement étudiées durant plusieurs heures et trois d’entre elles ont été retenues. En septembre le jury se réunira à nouveau pour sélectionner un candidat parmi les 3 présélectionnés », indique le rectorat.

Les premiers coups de pioche sont prévus en octobre 2022, pour pouvoir à terme assurer un service de restauration scolaire publique dans le périmètre du quartier de Kawéni. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble piloté par la mairie de Mamoudzou selon le protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement urbain de Kawéni, signé avec l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).

Actuellement, la zone scolaire de Kawéni s’étend sur 18 hectares et regroupe deux lycées (soit 3079 élèves), deux collèges (soit 2820 élèves), trois écoles élémentaires et deux écoles primaires (soit 2614) élèves et deux écoles maternelles (soit 1523 élèves). Ce sont donc plus de 10 000 élèves circulant sur la zone.

Le nouveau service de restauration devra permettre de répondre en grande partie aux besoins générés par cette population scolaire importante de cette zone de Kawéni.

Ce nouvel équipement sera composé de 3 entités principales :

Une cuisine centrale destinée à la production de 8500 repas par jour

Un réfectoire destiné à assurer la restauration des élèves du 1er degré totalisant une production et une distribution de 1200 repas par jour

Un réfectoire destiné à assurer la restauration des élèves du second degré et des internes (collège K1, K2 et K3) totalisant une production et une distribution de 2500 repas par jour.

Le coût prévisionnel pour la conception et les travaux s’élève à 16.800.000 d’euros financés à 100 % par l’état (Éducation Nationale). La livraison et la mise en service sont prévus pour août 2024.