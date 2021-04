Etre bien préparé pour bien étudier à La Réunion : une matinée d’informations pour les étudiants mahorais

La Délégation de Mayotte à La Réunion invite tous les lycéens (de première et terminales) et étudiants (BTS et classes préparatoires) désireux de poursuivre leurs études supérieures hors de Mayotte à participer à la matinée d’information sur la préparation à la mobilité.

Chaque année, des étudiants mahorais arrivent à La Réunion en manque de préparation et d’informations sur la poursuite de leur cursus hors Mayotte. Partant de ce constat, les services du Conseil départemental de Mayotte (DMR & DPSU) leurs partenaires (Rectorat, CROUS de La Réunion, Action Logement) et les associations étudiantes (UEEMR, Émanciper Mayotte et AÉCUM) se mobilisent lors d’une matinée d’informations.

Cet événement web a pour objectifs d’informer sur les dispositifs existants, aider à finaliser les démarches administratives et dispenser des informations pratiques pour une bonne installation.

Cette matinée s’adresse aux lycéens de première et terminales et étudiants, ainsi qu’à leurs parents.

L’événement se déroulera sur la plateforme Zoom le samedi 24 avril 2021 à partir de 8h (heure Mayotte), 9h (heure Réunion).

Inscriptions et Infos : 02 62 30 18 18 / delegationmayottereunion@gmail.com

Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de la Délégation de Mayotte à La Réunion.