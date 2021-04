COMMUNE DE DZAOUDZI-LABATTOIR (976)

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux (cat. B) – filière administrative recrutement statutaire / non statutaire avec une expérience sur des fonctions similaires.

Placé sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et de son adjoint(e), l’agent est chargé d’assurer dans le cadre de la communication interne RH la promotion des politiques et outils RH (politiques sociales, gestion des carrières, formation, rémunération, avantages, sécurité au travail, etc.). Assure également la gestion des absences et du temps de travail et la gestion de l’archivage interne RH et des dossiers administratifs du personnel dans le respect des procédures et des dispositions règlementaires.

Principales missions :

– Accueil physique et téléphonique du personnel et du public

– Gestion de la communication RH interne

– Gestion des absences et du temps de travail

– Gestion de l’archivage interne RH et des dossiers administratifs du personnel

– Assurer la veille réglementaire relative aux absences et au temps de travail

Profil recherché :

– Rigueur, autonomie et sens de l’organisation

– Maitriser des règles de gestion RH, d’absentéisme et du statut de la fonction publique territoriale

– Maitriser les outils informatiques

– Connaissance du logiciel Sédit Marianne souhaité

– Expérience similaire exigée

– Temps de travail : 35 heures

Rémunération :

Statutaire / Non statutaire

Date limite des dépôts de candidature le 1er mai 2021

Poste à pourvoir dès le 10 mai 2021

– Envoyer cv et lettre de motivation au service des Ressources Humaines

Mairie de Dzaoudzi-Labattoir, Rue de l’hôtel de ville Bp93,97610 Dzaoudzi-Labattoir

Email :drh@dzaoudzi-labattoir.fr