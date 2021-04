Lancement de l’appel à projets « Ambassadeurs du lagon dans les villages »

Le Parc naturel Marin de Mayotte lance un appel à projets auprès des associations et des collectivités afin de créer un réseau « d’ambassadeurs du lagon » dans les différents villages de l’île. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 24 mai.

« Comme chaque année, le Parc finance et accompagne des projets qui s’inscrivent dans une démarche de médiation environnementale visant à développer l’appropriation des enjeux de développement durable par la population dans son environnement littoral et marin, en lien avec au moins un de ces quatre thèmes : patrimoine naturel, patrimoine culturel, usage durable et pollution », fait valoir le parc marin.

Dans ce cadre, associations, communes et intercos sont appelées à se manifester d’ici le 24 mai pour participer à la mouture annuelle.

« Si votre structure souhaite mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’environnement marin, contribuer à l’évolution des comportements vers des pratiques plus durables et respectueuses des milieux naturels ou encore acquérir des connaissances sur le milieu marin et les usages qui y sont associés, alors n’hésitez pas à soumettre votre projet au Parc naturel marin de Mayotte ! », invite ainsi le Parc.

Les modalités de l’appel à projets sont disponibles sur le site parc-marin-mayotte.fr et les dossiers à envoyer à parcmarin.mayotte@ofb.gouv.fr