Une Action logement renforcée en faveur des jeunes

Action logement accompagne les salariés fragilisés pour le paiement de leur loyer. Il y a plus d’un an, Action Logement engageait le Plan d’investissement Volontaire en Outre-Mer (PIV DROM) aux côtés de l’Etat et des acteurs territoriaux en consacrant « des moyens sans précédent dans l’histoire du mouvement : 1,5 milliard dont 50 millions en subvention pour l’innovation.

Il s’agissait de répondre aux priorités les plus urgentes en lien avec le Plan Logement Outre-Mer 2019-2022 de l’Etat.

Une réussite selon Action logement puisque 185 opérations ont été financées représentant 10.888 logements construits ou réhabilités, pour un montant de 320,7 millions d’euros. « C’est plus de 15 fois l’engagement du groupe en 2019, et même des 5 dernières années ».

Les Partenaires sociaux d’Action Logement proposent aux ménages salariés ou non des prêts à 0% en faveur de l’achèvement des logements et de l’accession à la propriété. Ces prêts sont disponibles depuis le mois de février 2021, avec un accompagnement personnalisé. Action Logement soutient également l’innovation avec le Fonds Innovation Outre-mer doté de 50 millions en subventions pour 2021 et 2022. Ce dispositif permet d’orienter les acteurs locaux vers de nouvelles solutions et la structuration des filières économiques et de formation.

A Mayotte où les besoins sont énormes, évalués à 3.000 logements par an par le préfet, l’accent porte sur le logement des jeunes par des prêts à taux fixe à long terme pour la construction et la réhabilitation de logements familiaux et de structures collectives.