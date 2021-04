ORGANISME ACHETEUR :

NARENDRE, agissant au nom et pour le compte de CADEMA (976)

Contact : Groupement TRANSAMO/ SIM/ DELTAH, Cellule marchés de la SIM Place de l’Ancien Marché – BP91, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Courriel : tcu@narendre.com. URL : https://www.transamo.com

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

MARCHE 2 – Travaux pour la réalisation des terrassements, voiries réseaux divers, ouvrages d’art, aménagements paysagers et enrobés du projet CARIBUS, sur les secteurs de Passamaïnty, Doujani, M’tsapéré, Kaweni (rue Martin Luther King jusque route de la zone Nel et Rue de l’Europe) sur la commune de Mamoudzou (976).

TCU CARIBUS – TRAVAUX PHASE 1 – VOIRIE, OUVRAGES D’ART, AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET ENROBES

Type de marché : Travaux : Exécution

Classification CPV : 45233140

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Valeur estimée hors TVA : 60240000 euros

Durée de validité des offres : 8 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Terrassement, voiries et réseaux divers, soutènement, ouvrages hydrauliques – Troncon 12 y compris les carrefours C20, C15, C10, le Mur 14 et l’OH6 Le lot 1 concerne la préparation des travaux et la mise en oeuvre de signalisation de chantier, dégagement des emprises, voirie (hors produits hydrocarbonés définitifs), réseaux humides, réseaux secs, signalisation verticale, génie civil, ouvrages hydrauliques et soutènement Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 2 : Terrassement, voiries et réseaux divers, soutènement, ouvrages hydrauliques – Tronçons 01 à 06 y compris l’ouvrage OH11 et le Mur 19 Le lot 2 concerne la préparation des travaux et la mise en oeuvre de signalisation de chantier, dégagement des emprises, voirie (hors produits hydrocarbonés définitifs), réseaux humides, réseaux secs, signalisation verticale, génie civil, ouvrages hydrauliques et soutènement Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 3 : Réalisation d’ouvrages d’art n° 12, 13 et 15 Le lot 3 concerne la préparation de travaux et la mise en oeuvre de la signalisation et installations de chantier ; construction d’ouvrages hydrauliques (terrassement, fondations profondes, dévoiement transitoire de réseaux)

Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas

compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 4 : Réalisation d’ouvrages d’art – Mur n°22 Le lot 4 concerne la préparation de travaux et la mise en oeuvre de la signalisation et

installations de chantier ; construction de paroi clouée (terrassement, fondations profondes, dévoiement transitoire de réseaux), serrurerie

Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas

compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 5 : Aménagements paysagers – Tronçons 1 à 3 y compris les carrefours Le lot 5 concerne la préparation des travaux, les

aménagements paysagers ainsi que son entretien pendant 3 ans Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels, l’entretien et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 6 : Aménagements paysagers – Tronçons 4 à 6 et tronçon 12 y compris les carrefours C20, C15, C10 Le lot 6 concerne la

préparation des travaux, les aménagements paysagers ainsi que son entretien pendant 3 ans Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels, l’entretien et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 7 : Enrobés et signalisation horizontale – Tronçons 1 à 3 et Tronçon 6 et amorce de carrefours y compris OH15 Le lot 7 concerne la préparation de travaux, la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux hydrocarbonés (hors réfection et chaussée provisoire), signalisation horizontale

Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

Lot n° 8 : Enrobés et signalisation horizontale – Tronçons 4, 5, 12 et 13, y compris amorce de carrefours C20, C15, C10 et OH6

Le lot 8 concerne la préparation de travaux, la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux hydrocarbonés (hors réfection et chaussée provisoire), signalisation horizontale Informations complémentaires : Les délais inscrits ci-avant cumulent les délais contractuels et la période de GPA. Ils ne tiennent pas compte des rallonges possibles par reconduction.

Les estimations inscrites ci-avant ne tiennent pas compte des prestations similaires éventuelles.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques :

– Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

– Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

– Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Le chiffre d’affaires annuel minimal exigé doit être équivalent à 25% de la valeur estimée du lot.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

– Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants

(montant, époque, lieu d’exécution, MOA, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin)

– Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

– Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

– Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du contrat

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Renseignements complémentaires : L’échéance de réception des plis s’entend selon l’heure de Mayotte (fuseau horaire GMT +3:00).

Soit, même date à 11h00 heure de Paris.

Date limite de réception des offres :

Vendredi 11 juin 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : NARENDRE, agissant au nom et pour le compte de la CADEMA Place de l’Ancien Marché – BP91 ,

Contact : Equipe NARENDRE , 97600 MAMOUDZOU, MAYOTTE.

Courriel : tcu@narendre.com.

URL : https://www.transamo.com.

Envoi des offres ou des candidatures : NARENDRE, agissant au nom et pour le compte de la CADEMA Place de l’Ancien Marché –

BP91 ,

Contact : Equipe NARENDRE , 97600 MAMOUDZOU, MAYOTTE.

Courriel : tcu@narendre.com.

URL : https://www.marches-securises.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 21-46292 (envoyé le 07 avril 2021).