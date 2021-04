Lancement du marché couvert d’Hajangua ce samedi

Territoire foncièrement agricole, Hajangua méritait d’avoir son marché couvert. C’est un des nombreux projets de la communauté d’agglomération qui le porte.

Il était temps de valoriser les savoir-faire agricoles du village. Outre le développement et la structuration de la filière agricole et la valorisation des produits locaux, la CADEMA accompagne en parallèle à ce nouveau marché l’installation prochaine d’une laverie solidaire, « pour la protection de notre ressource en eau et la préservation des rivières », mais aussi l’amélioration de la mobilité avec une nouvelle passerelle piétonne

La gestion a été confiée à l’association NIYA MOJA YA NDRIMA YA DAGONI HAJANGUA présidée par Ambdi Ramadani, issue d’un partenariat entre la CAPAM et la CADEMA. Elle

a pour objet entre autre de réunir les agriculteurs vendant sur le marché d’Hajangoua et de gérer ce marché, d’organiser des opérations de communication liées au marché, d’élaborer, en concertation avec la collectivité, le règlement intérieur du marché et les modalités de gérance de ce dernier.

Le marché d’Hajangua participera à l’animation et au développement du village avec les autres projets d’aménagement portés par la CADEMA: la création d’un campus connecté « avec une ouverture dès septembre 2021 », la réhabilitation du site de l’usine sucrière d’Hajangua, l’aménagement du quartier Mro titi avec la création de 10 premiers logements dont les travaux débuteront courant 2022, d’un espace de convivialité autour d’un faré « dont les travaux débuteront second semestre 2021 », et l’ouverture prochaine d’une laverie solidaire sur ce site même.