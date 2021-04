CUFR: Conférence sur Connaître et protéger les tortues

L’équipe du Pôle Culture du CUFR annonce la reprise de ses conférences publiques dans l’amphithéâtre du CUFR de Dembéni. La prochaine conférence aura lieu vendredi 9 avril à 12h30 dans l’Amphithéâtre.

Elle sera animée par Victoria Soubeiran, chargée de mission pour les tortues marines et Michel Charpentier, président des Naturalistes de Mayotte pour une intervention intitulée : « Connaitre et protéger les tortues : l’action des Naturalistes à Saziley«

Depuis plus de deux ans les Naturalistes assurent une présence nocturne régulière à Saziley pour mieux connaitre la population des tortues qui fréquentent ce site et lutter contre le braconnage. Les plages de Saziley sont identifiées depuis une trentaine d’années comme le principal site de ponte à Mayotte et l’un des plus importants du canal du Mozambique. Eloignées des routes et des villages, ces plages constituent un site naturel de très haute valeur patrimoniale, à préserver. C’est ce à quoi se consacrent les Naturalistes, avec l’aide de la préfecture, de la CCSud et de l’Europe.

Michel Charpentier est installé depuis 17 ans à Mayotte. Il est depuis 16 ans Président des Naturalistes avec l’objectif de préserver le riche patrimoine naturel de Mayotte mis à mal par le fort impact démographique sur l’île. Agrégé d’histoire, il est également passionné d’histoire locale.

Victoria Soubeiran a rejoint Mayotte depuis septembre 2019 après un master en ingénierie écologique. Après plusieurs mois de sensibilisation dans les écoles pour la protection des mangroves, elle s’est spécialisée sur les tortues et le montage de programmes de protection.